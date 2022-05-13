"Не маю права звинувачувати": що Горбунов думає про кума Потапа, який виїхав з України до війни

За кілька днів до вторгнення Росії в Україну Потап і Настя Каменських виїхали до Іспанії. Звичайно, до Києва вони досі не повернулися. Що про це думає зірковий кум репера Юрій Горбунов, розкриваємо далі.

51-річний Юрій Горбунов не приховує, що подружжя артистів за тиждень до війни "поїхало по своїм справам і там залишилося". Однак засуджувати Потапа не береться, бо з-за кордону той нібито робить для України все можливе.

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Юрій Горбунов про кума Потапа, який виїхав з України до війни

Я не маю права нікого звинувачувати – хто виїхав, хто за кордоном. Знаю, скільки багато Льоша робить для українців там, за кордоном. Можливо, йому не вдалося б, залишаючись тут, допомагати фронту, Україні, можливо, там є більше можливостей це зробити,

– обережно висловився Юрій Горбунов.

Він зауважив, що за кордоном зараз не тільки Потап, а й Монатік, Сергій Бабкін, який виїхав до Німеччини як багатодітний батько. У Європі вони, як наголошує шоумен, влаштовують благодійні концерти, перераховують кошти на ЗСУ.

раніше Позитив теж казав, що Потап хоч і виїхав, але "дуже багато робить там" , "завжди якийсь втомлений". Він зазначав, що на плечах репера залишився продюсерський центр Mozgі Entertainment, в якому 60 працівників.

Ба більше, Горбунов вважає, що навіть попри воєнний стан з країни слід випускати чоловіків, які хочуть відкупитися, адже толку від тут них мало. Зірка пропонує брати з них 30 тисяч доларів, а за повернення в Україну – 50.

"Не пускати їх, на мій погляд, це теж неправильно. Тому що якщо він за бабки хоче виїхати, то він на фронт не піде. Він буде шукати різні варіанти, як зробити так, щоб не піти, навіть якщо йому прийде повістка. Візьміть у нього 30 тисяч доларів, відправте ці гроші на ЗСУ, випустіть, але потім, коли він захоче повернутися, а він захоче, бо ці гроші заробляє в Україні, – 50 тисяч доларів на відбудову України", – радить шоумен.

Це було б правильніше, ніж кричати: "Ми вас нікого не випустимо". Вони всі сидять, ховають по ничкам, але вони не можуть виїхати, хоч у них є гроші,

– додав Юрій Горбунов.

Повне інтерв'ю Юрія Горбунова зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про кума Потапа на 16 хвилині)