Українські знаменитості, медійні особи, президент і перша леді довгий час звертались до росіян на початку повномасштабної війни. Олена Зеленська зізналась, що вже припинила намагатись достукатись до громадян країни-агресорки.

До слова Олена Зеленська – "мішень номер два" для російських ворогів: що про це думає перша леді

Олена Зеленська про російську пропаганду

Дружина президента Зеленського зауважила, що російську пропаганду порівнюють з пропагандою Геббельса під час Другої світової війни. Однак, на її думку, російська пропаганда є ще гірша, адже нині є максимальний доступ до інформації.

Тепер усі можуть побачити військові злочини, наприклад, скоєні росіянами в Бучі, де тіла мирних жителів зі зв'язаними руками просто лежали на вулицях. Але проблема в тому, що росіяни не хочуть бачити те, що бачить увесь світ, щоб відчувати себе комфортніше,

– зазначила Олена Зеленська.

"Адже легше сказати: "Це все фейк" і піти випити кави, ніж читати історію конкретної людини, яка померла, дивитися на її рідних і близьких, які перебувають у горі. Наприклад, прочитайте історію однієї з жертв у Бучі, жінки Тетяни, яку застрелили росіяни, та її чоловіка, який попросив окупантів забрати тіло, але його побили й зв'язали", – додала вона.

Перша леді підкреслила, що неможливо змусити росіян все це побачити. Вона наголосила, що більше до них не звертатиметься. Натомість вона спілкуватиметься з іноземними медіа.

Я все більше схиляюся до думки, що, на жаль, вони сліпі у вірі. Вони не хочуть чути й бачити. Я більше не буду звертатися до них. Для України сьогодні головне, щоб нас чув і бачив увесь інший світ, і важливо, щоб наша війна не стала "звичною", щоб наші жертви не стали статистикою,

– підсумувала Олена Зеленська.

Зауважимо, схожої думки дотримується Святослав Вакарчук. Він припинив звертатися до росіян і не хоче давати інтерв'ю російським опозиційним медіа. Натомість співак сказав, що всі вони є частиною того "русского міра", який прийшов в українські міста.