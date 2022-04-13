Перша леді України дала інтерв'ю телеканалу CNN, який транслюють у понад 200 країнах світу. Вона відповіла на запитання щодо того, що є "мішенню номер два" для країни-терористки.
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Чому кожен українець є мішенню для росіян
Мені чомусь часто ставлять це питання. Але, якщо придивитися, то стане зрозуміло, що мішень для росіян – кожен українець. Кожна жінка, кожна дитина. Ті, хто днями загинув від російської ракети, намагаючись евакуюватися з Краматорська, не були членами президентської родини. Вони просто були українцями. Отже, мішень номер один для ворога – всі ми,
– сказала перші леді.
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