Перша леді України дала інтерв'ю телеканалу CNN, який транслюють у понад 200 країнах світу. Вона відповіла на запитання щодо того, що є "мішенню номер два" для країни-терористки.

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Щодня в України гинуть мирні мешканці, серед яких багато жінок та дітей. Вони точно не становили Росії жодної загрози. Олена Зеленська поділилася думками про те, що вона є важливою мішенню для ворога.

Мені чомусь часто ставлять це питання. Але, якщо придивитися, то стане зрозуміло, що мішень для росіян – кожен українець. Кожна жінка, кожна дитина. Ті, хто днями загинув від російської ракети, намагаючись евакуюватися з Краматорська, не були членами президентської родини. Вони просто були українцями. Отже, мішень номер один для ворога – всі ми,

– сказала перші леді.

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