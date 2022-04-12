Не хочу робити з цього ґвалт, – Тіна Кароль пояснила, чому повернеться до Києва по-тихому

За тиждень до війни Тіна Кароль пішла в жіночий монастир, а на початку березня вже мітингувала у Варшаві. Зараз вона в Польщі, а про повернення до Києва не говорить публічно. Усе тому, що не хоче брати на себе відповідальність за людей.

Чимало українських знаменитостей досі не розсекречують, куди вони втекли від війни. Фани майже тиждень не знали, де ховається Тіна Кароль. Як з'ясувалося згодом, співачка виїхала в Польщу, де заспівала на не одному благодійному концерті. Натомість артистка відмовляється обговорювати своє повернення до Києва.

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Чому Тіна Кароль нікому не скаже, що повернулася до Києва

За словами Кароль, вона не завжди хоче розповідати, де перебуває. Якщо Тіна й надумається їхати до Києва, то зробить це "дуже тихо, обережно", нікому не сказавши. Усе тому, що, на думку зірки, її прикладу послідують фани.

Не хочеться робити з цього ґвалт, тому що я буду наражати людей на небезпеку. "О, Тіна поїхала, і ми поїдемо". Ми люди публічні, ми не маємо права просто взяти: "Я в Україні". Тоді всі зрозуміють, що можна повертатися, а це життя людей. І це лотерея,

– розговорилася Тіна Кароль.

"Ми тільки з дозволу будемо казати, що ми є, ми повернулися. Найголовніше – це захист населення, захист людей", – додала артистка.