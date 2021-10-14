Не доходять руки, – чому Оксана Муха не живе у квартирі в Києві, яку виграла на "Голосі країни"

Навесні 2019 року Оксана Муха здобула перемогла в 9 сезоні "Голосу країни". Проєкт подарував їй дворівневу квартиру в Києві, але в новобудові співачка не живе. Чому вона не поспішає переїжджати до столиці, дізнавайтеся далі.

Експідопічна Дана Балана Оксана Муха, як і всі переможці "Голосу країни" не могла натішитися дорогим подарунком – квартирою в Києві. Однак зараз пентхаус – однокімнатна оселя з терасою на останньому поверсі – пустує. Усе тому, що до тріумфу у шоу львів'янка добудувала своє житло.

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"У Львові я тільки закінчила приватне житло, теж дворівневе, і тут я маю такий чудесний подарунок – дворівневу квартиру", – розповіла Оксана Муха.

Для переможниці "Голосу країни" Львів – це місто сили, в якому мешкають її батьки, дитина. Від них зірка черпає енергію та натхнення, тому не поспішає переїжджати до Києва. Ба більше, квартира в столиці потребує ремонту, зараз там голі стіни.

У Києві я затримуюся коротко на якісь проєкти. Наразі не доходять руки до ремонту, до того, щоб облаштувати цю квартиру. Вона чекає свого часу,

– заявила Оксана Муха.

Оксана Муха у квартирі в Києві / Фото ТСН

Оксана Муха у квартирі в Києві / Фото ТСН

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Зауважимо, переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин теж не живе в подарованій проєктом квартирі. У серпні він з вагітною нареченою переїхав зі столиці до Чорткова, що на Тернопільщині. Ремонт у київській оселі юнак, як і Оксана Муха, не завершив.