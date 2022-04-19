Не до Ердогана і не до Путіна: Оля Полякова порадила Марченко, до кого записати нове звернення

Дружина депутата-зрадника Медведчука взялася рятувати його з арешту СБУ. Оксана Марченко звернулася до Зеленського, Ердогана та Путіна, тоді як Оля Полякова радить їй знімати відео для українського народу, який захоплювався нею на екрані.

Серія відеозвернень згорьованої Оксани Марченко розвеселила український шоу-біз. Одні взялися пародіювати, інші – складати меми. Тоді як Оля Полякова цілком серйозно звернулася до телезірки й порадила врешті-решт звернути увагу на наш народ, адже зараз у всіх одна спільна трагедія.

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Оля Полякова про Оксану Марченко

Чому вона не звернулася до свого народу? Чому вона звернулася до турецького президента? Чому не звернулася до людей, які мали нагоду бачити її на своїх екранах. Вона ж українська телеведуча. Вона мовчала, нічого не говорила, доки це не торкнулося її особисто,

– обурилася Оля Полякова.

"Сьогодні у нас у всіх особисті трагедії, але ми всі разом. Це дуже важливо для нашого українського народу. Ми всі разом, згуртувалися, підтримуємо одне одного, хоча у нас у кожного особиста історія, особиста трагедія. Але вона не звернулася ні до кого і тільки, коли в неї це сталося, вона почала якусь діяльність", – додала співачка.

в Олі Полякової особиста образа на Оксану Марченко. У них обох був друг Філіп Кіркоров, але він кинув співачку й обрав дружину заарештованого Медведчука – підтримав публічно й попросив "врятувати Віктора"

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