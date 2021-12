Не дитина, а доросла артистка, – викладачка вокалу про Олену Усенко з Дитячого Євробачення

Олена Усенко, яка представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2021, займається вокалом усього чотири роки. За словами викладачки, за цей час вона стала дорослою професійною артисткою.

Після першого виступу на сцені Олена Усенко заявляла батькам, що більше ніколи не буде займатися музикою. Однак через три роки вона повернулась до мрії й тепер підкорюватиме Європу на Дитячому Євробаченні-2021 в Парижі. Викладачка вокалу Катерина Комар розповіла, яким був шлях дівчинки до успіху.

Як Олена Усенко почала займатися вокалом

У музичну школу Катерини Комар Олена Усенко прийшла в 10 років, наприкінці 2017-го. Спочатку викладачка не взяла її у свій клас, бо тоді займалась з дуже багатьма учнями. Так, дівчинка стала вчитися вокалу на групових заняттях.

Уже через пів року педагоги побачили перший результат і перевели Олену в кращий клас для доросліших дітей, а згодом вона почалася займатися індивідуально.

Перше, на що я звернула увагу, – це був її тембр. Бо класної ритміки в неї не було, інтонації не було, але тембр… Було дуже приємно її слухати,

– зізналась Катерина Комар.

Олена Усенко на репетиції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чому Олена Усенко перемогла на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2021

Минулого року Олена Усенко вперше спробувала свої сили на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2020. Однак з англомовною піснею We never get free посіла друге місце, поступившись перемогою Саші Балабанову. Її викладачка вокалу коментує це так: "Я думаю, всьому свій час".

Як сама Олена Усенко, так і її викладачка Катерина Комар вважає, що зараз вона як ніколи раніше готова підкорювати Європу. За чотири роки дівчинка дуже виросла – як вокально, так і морально.

Тепер це зовсім інша Лєночка, це дві зовсім інші людини. Це особистість зі стержнем усередині, зі своєю думкою, з баченням себе. Це не дитина, це доросла професійна артистка. Вона одна з небагатьох моїх учнів, яка так рано знайшла себе,

– запевняє Катерина Комар.

"Вона одна з тих дітей, які йдуть семимильними кроками до своєї мети, мрії. Вона розвивається дуже швидко. Це дуже велика рідкість, коли в дитини є така мотивація, бажання і велика підтримка батьків. Саме тому такий результат", – додає викладачка з вокалу.

Катерина Комар – викладачка вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

