Не ребенок, а взрослая артистка – преподавательница вокала о Елене Усенко с детского Евровидения

Елена Усенко, которая будет представлять Украину на Детском Евровидении-2021, занимается вокалом всего четыре года. По словам преподавательницы, за это время она стала взрослой профессиональной артисткой.

После первого выступления на сцене Елена Усенко заявляла родителям, что больше никогда не будет заниматься музыкой. Однако через три года она вернулась к мечте и теперь будет покорять Европу на Детском Евровидении-2021 в Париже. Преподаватель вокала Екатерина Комар рассказала, каким был путь девочки к успеху.

Как Елена Усенко начала заниматься вокалом

В музыкальную школу Екатерины Комар Елена Усенко пришла в 10 лет, в конце 2017-го. Сначала преподавательница не взяла ее в свой класс, потому что тогда занималась с очень многими учениками. Так, девочка стала учиться вокалу на групповых занятиях.

Уже через пол года педагоги увидели первый результат и перевели Елену в лучший класс для более взрослых детей, а впоследствии она началась заниматься индивидуально.

Первое, на что я обратила внимание, – это был ее тембр. Потому что классной ритмики у нее не было, интонации не было, но тембр... Было очень приятно ее слушать,

– призналась Екатерина Комар.



Елена Усенко на репетиции / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Почему Елена Усенко победила на Нацотборе на Детское Евровидение-2021

В прошлом году Елена Усенко впервые попробовала свои силы на Нацотборе на Детское Евровидение-2020. Однако с англоязычной песней We never get free заняла второе место, уступив победу Саше Балабанову. Ее преподавательница вокала комментирует это так: "Я думаю, всему свое время".

Как сама Елена Усенко, так и ее преподавательница Екатерина Комар считают, что сейчас она как никогда раньше готова покорять Европу. За четыре года девочка очень выросла – как вокально, так и морально.

Теперь это совсем другая Леночка, это два совсем разных человека. Это личность со стержнем внутри, со своим мнением, с видением себя. Это не ребенок, это взрослая профессиональная артистка. Она одна из немногих моих учеников, которая так рано нашла себя,

– уверяет Катерина Комар.

"Она одна из тех детей, которые идут семимильными шагами к своей цели, мечте. Она развивается очень быстро. Это очень большая редкость, когда у ребенка есть такая мотивация, желание и большая поддержка родителей. Именно поэтому такой результат", – добавляет преподавательница по вокалу.

Екатерина Комар – преподавательница вокала / Фото Валентины Полищук, 24 канал

