Не дається мені, – Андрій Данилко пояснив, чому він досі самотній

Андрію Данилку, який виступає в образі Вєрки Сердючки, 48 років. Він не був одружений і не має дітей, тому думає, що сімейне життя просто не для нього.

За більш як 20 років на сцені Андрій Данилко досягнув шаленого успіху, його хіти лунають по всьому світу, але так і не завів сім'ю. У великому інтерв'ю він зізнався, що не хотів би бути самотнім, але думає, що така його доля.

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Чому в Андрія Данилка немає сім'ї

Не дається мені сімейне життя. Не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить. Наче мені це не дано. Якщо раніше я переживав з цього приводу, то зараз прийняв. Якщо воно дане, воно буде,

– зізнався Андрій Данилко.

"Мій друг Кирило, раніше працював на студії, не планував двох дітей в один рік, просто так вийшло. Доля", – додав артист. Він також нагадав, що ніколи не був сімейною людиною, навіть з мамою та рідною сестрою у нього були досить холодні стосунки.

"Нас помирила смерть мами. Хоча у нас у сім'ї не було телячих ніжностей, у нас завжди були стримані стосунки одне з одним. Ми не розповідали про свої проблеми, у мене була дуже самостійна юність", – розповів Андрій Данилко.

Чи піде Данилко воювати

мама Андрія Данилка Світлана Іванівна померла 2020 року. Про її смерть стало відомо лише у вересні 2021 року зі слів журналістів, які приїхали в село Клименки під Полтавою. Сам зірка про втрату не розповідав.

Артист зізнався, що воювати не піде, а зброю в руки візьме лише тоді, якщо буде дуже безвихідна ситуація. Він пожартував, що на фронті буде як генерал ЗСУ Валерій Залужний у Палаці Україна з концертом "Пісні й розповіді Залужного".

"Це повинні робити професіонали. Ні фізичного стану, ти не бачиш нічого… Звичайно, якщо станеться якась ситуація, то це доведеться зробити. Але я не та людина, я не військовий. Це якщо буде якась безвихідна ситуація… Але повинні бути професіонали в кожній справі", – заявив Андрій Данилко.