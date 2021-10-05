Не без сварок: Лілія Ребрик розповіла, як робить уроки з донькою

Українська акторка Лілія Ребрик виховує двох доньок. Поки молодша Поліна ще насолоджується часом без школи, старша Діана навчається та виконує домашнє завдання. Лілія Ребрик розповіла, що встановлює доньці певні правила, через які виникають конфлікти.

Успішна українська акторка Лілія Ребрик часто допомагає 9-річній доньці Діані з уроками. Та цей процес проходить не так просто й легко.

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За уроки в нашій родині відповідає мама. Так якось склалося історично. Звичайно, мама перетворюється не на такого вже й друга,

– поділилась акторка.

Зірка зізналась, що через домашнє завдання між нею та донькою виникають конфлікти. Адже Лілія Ребрик встановлює для Діани обмеження, з якими дівчинка не хоче погоджуватися.

"Дуже хотілося залишатися в гарних стосунках, не сваритися через уроки, але, звичайно, якщо не змусиш десь, не скажеш "ні, поки ти це не зробиш, не підеш дихати повітрям, не будеш гратися, не візьмеш гаджет". Це сприймалося в штики: "Чому раптом?" – поділилась Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Раніше Ірина Федишин розповідала, як збирає дітей до школи. Знаменитість прокидається о 6:30, дивиться на погоду за вікном, щоб підготувати синам одяг. Потім вона готує сніданок і перевіряє, що в ранцях старшого Олежика та молодшого Юрчика.

За словами співачки, старший син бере до школи мало не всі книжки й зошити, тож зіркова матуся перевіряє, що йому насправді потрібно за розкладом. Натомість молодший пакує багато іграшок. Та головний виклик для Ірини Федишин – не спізнитися на уроки.