Як турботлива мама, Ірина Федишин готує для двох синів одяг, сніданки й ланчі в школу. Ба більше, вона навіть перевіряє їхні ранці.

До теми Брітні Спірс розповіла, як відсвяткувала дні народження дорослих синів

Прокинутися о 6:30, глянути у вікно, яка там погода, і підібрати одяг. Приготувати сніданок, ланч-бокс, перевірити шкільні ранці,

– поділилась артистка.

За словами Ірини Федишин, молодший Олежик бере до школи переважно іграшки, тоді як старший Юрчик пакує всі книжки й зошити. Так, їй доводиться збирати портфелі відповідно до розкладу. Однак головний виклик для співачки – не спізнитися з дітьми на уроки.

Дорогою до школи в прохолодний осінній день сім'я зробила нове фото. На ньому Ірина Федишин постала у яскраво-червоному спортивному костюмі та чорній вкороченій куртці. Тоді як синів артистка одягла куди тепліше.

Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму співачки

Сини Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки

Повний текст публікації Ірини Федишин:

Прокинутися о 6:30, глянути у вікно, яка там погода, і підібрати одяг. Приготувати сніданок, ланч-бокс, перевірити шкільні ранці.

В Олежика там іграшок більше, ніж книжок, а в Юрчика ранець такий важкий, ніби цегли наскладав. Подивилася, що він носить. Так він вирішив всі книжки й зошити носити кожного дня. Тому сьогодні перебрали сумку суто по розкладу.

Не забути дітям дати змінне взуття, проконтролювати, чи є сьогодні фізкультура або хореографія, щоб одягнули спортивну форму. І головне – не спізнитися на уроки. Звичайні ранкові шкільні будні.