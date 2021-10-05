Успешная украинская актриса Лилия Ребрик часто помогает 9-летней дочери Диане с уроками. Но этот процесс проходит не так просто и легко.

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За уроки в нашей семье отвечает мама. Так как-то сложилось исторически. Конечно, мама превращается не в такого уж и друга,

– поделилась актриса.

Звезда призналась, что из-за домашнего задания между ней и дочерью возникают конфликты. Ведь Лилия Ребрик устанавливает для Дианы ограничения, с которыми девочка не хочет соглашаться.

"Очень хотелось оставаться в хороших отношениях, не ссориться из-за уроков, но, конечно, если не заставишь где-то, не скажешь "нет, пока ты это не сделаешь, не пойдешь дышать воздухом, не будешь играть, не возьмешь гаджет". Это воспринималось в штыки: "Почему вдруг?" – поделилась Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем и дочками / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Ранее Ирина Федишин рассказывала, как собирает детей в школу. Знаменитость просыпается в 6:30, смотрит на погоду за окном, чтобы подготовить сыновьям одежду. Потом она готовит завтрак и проверяет, что в ранцах старшего Олежика и младшего Юрчика.

По словам певицы, старший сын берет в школу чуть ли не все книги и тетради, поэтому звездная мамочка проверяет, что ему на самом деле нужно по расписанию. Зато младший пакует много игрушек. Но главный вызов для Ирины Федишин – не опоздать на уроки.