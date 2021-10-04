Українська танцівниця Олена Шоптенко стала головною хореографинею нового сезону шоу "Танці з зірками". Тому вона багато часу присвячує проєкту та його учасникам. Ймовірно, 3-річний син знаменитості часто сумує за зірковою матусею.

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Син Олени Шоптенко прийшов на "Танці з зірками"

Днями танцівниця поділилась, що син Олексій попросив її піти разом на роботу. Олена Шоптенко не змогла відмовити синові та взяла його на генеральну репетицію одного з випусків.

Перше, що він запитав: "Мама, відведи мене туди, де танцюють",

– поділилась хореографиня.

Зірка зізналась, що найбільше малюка вразив великий кубок "Танців з зірками", а також партнерка MELOVIN, одягнена у костюм далматинця. За словами Олени Шоптенко, Олексій назвав дівчину "білим звіром" та згодом шукав у павільйоні.

Хореографиня додала, що танці не надто захопили її сина. Однак вона відчула, що хлопчик точно має тягу до прекрасного.



Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму Олени Шоптенко

Шанувальники танцівниці прокоментували нове та рідкісне фото з сином:

"Ви і є найкращий приклад для сина";

"Як це мило. Перша ознака того, що дитина буде танцювати";

"Круто";

"О, у вашого сина чудовий смак";

"Танець Круелли з "далматинцем" і нам дуже сподобався".

Текст публікації Олени Шоптенко

"Мама, візьми мене з собою на роботу!" – такі приємні слова від сина!

Мій АА вчора приходив на генпрогін "Танці з зірками", і перше, що він запитав: "Мама, відведи мене туди, де танцюють".

Найсильніші враження викликав кубок "Танців із зірками" та учасниця в костюмі далматинця з "Круелли", яку він прозвав "білим звіром" і потім шукав по всьому павільйону.

Самі танці АА не надто вразили, але тяга до прекрасного у нього точно є.

У такі моменти хочеться бути найкращим прикладом для своєї дитини!