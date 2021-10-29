Назвав повією й заштовхнув до шафи: Зейн Малік визнав вину в насильстві щодо мами Джіджі Хадід

У сім'ї Хадід розгорівся скандал. Мати Джіджі Хадід, Йоланда, звинуватила бойфренда доньки в насильстві. Зейн Малік визнав провину, але наголосив, що фізичного аб'юзу не було. Втім, у документах вказано, що співак заштовхав Йоланду до шафи та обзивав.

У мережу потрапили документи, які частково проливають світло на конфлікт між співаком Зейном Маліком та матір'ю його коханої Джіджі Хадід. Невідомо, хто саме висунув звинувачення. Та найбільш ймовірно, що це Йоланда Хадід.

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У чому звинувачують Зейна Маліка

У документах пише, що конфлікт між Зейном та Йоландою стався 29 вересня. Тоді артист перебував у будинку, що в Пенсільванії. Туди нібито й завітала мама Джіджі Хадід.

Чому виникла суперечка – невідомо. Та впродовж сварки Зейн назвав маму моделі "чортовою голландською повією", наказав триматися подалі від його доньки та нібито заштовхнув до шафи. Згодом Малік ще й начебто намагався побитися з охоронцем Йоланди.

Окрім того, Зейна Маліка звинуватили в харасменті проти коханої, Джіджі Хадід. Він нібито зателефонував моделі, коли та перебувала в Лос-Анджелесі, й кричав на неї.

Захищай свого партнера від своєї чортової матері в моєму домі,

– наводить його слова видання.

Як відреагував Зейн Малік

Проти Зейна Маліка було висунуто 4 звинувачення у кримінальних злочинах, що пов'язані з насильством. Сам співак визнав свою вину, хоч у суді кажуть, що "не суперечив звинуваченням". Однак фізичне насильство Зейн заперечує.

Маліка оштрафували, однак на яку суму, невідомо. По кожному зі звинувачень він повинен відбути випробувальний термін на 90 днів, що разом становить 360 днів. До того ж артист має пройти курс про володіння гнівом та програму про домашнє насильство у сім'ях.

Що відомо про скандал навколо Зейна Маліка