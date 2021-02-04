Відома пісня, з якою гурт Go_A поїде на Євробачення-2021: назва

Представники пісенного конкурсу Євробачення-2021 оприлюднили назву одної обраної пісні із трьох, які презентував гурт Go_A. Нею стала композиція, що називається "Шум". Її музиканти презентували у січні на музичних платформах.

Джерело: 24 канал

Відомо, що 5 членів журі Євробачення-2021 прослуховували пісні етнофолк-гурту Go_A в онлайн-форматі. Таке рішення було впроваджено з метою безпеки під час пандемії коронавірусу. Також організатори внесли деякі нові правила й, наприклад, уперше в історії конкурсу пісню, з якою гурт буде представляти Україну, обирали таємно.

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Go_A презентує на Євробаченні-2021 пісню "Шум"

В основу пісні "Шум" покладено однойменну обрядову гру-веснянку, а в інтерпретації гурту Go_A – це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. Відомо, що на початку березня музиканти презентують конкурсну версію пісні "Шум" та новий відеокліп. Той кліп, який є наразі в мережі, було оприлюднено всередині січня, а його зйомки приходили на київській горі Щекавиця.

Go_A – Шум: дивитись відео онлайн

Текст пісні "Шум":

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей нумо-нумо розплетемо Шума

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

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