Назарій Яремчук міг би святкувати ювілей: рідкісні фото до 70-річчя зірки української естради

30 листопада естрадний співак Назарій Яремчук міг святкувати свій ювілей. На жаль, легендарний виконавець прожив лише 43 роки. Однак у день його народження оприлюднили рідкісні фото з архівів. Дивіться їх нижче.

Життя Назарія Яремчука було коротким, але сповненим звершень і перемог. Його вважають першою мегазіркою України і першим секс-символом часів, коли не було навіть натяку на вітчизняний шоу-бізнес.

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Свою кар'єру артист починав у складі ВІА "Смерічка", де співав у дуеті з Василем Зінкевичем. Твори Володимира Івасюка та Левка Дутківського в його виконанні набули міжнародного розголосу. Назарій Яремчук мав честь першим заспівати канонічну "Червону рута" та "Водограй", а платівкою "Незрівняний світ краси" заклав основи української попмузики.

Судячи з рідкісних архівних фото Назарій Яремчук був не тільки секс-символом, а фешн-іконою 80-х років. Його стиль переймали всі модники Радянського Союзу, а жінки впровадили "моду" на ім'я Назарій серед новонароджених малюків.

Рідкісні кадри Назарія Яремчука / Фото з пресслужби

Безсмертні хіти Назарія Яремчука

"Незрівняний світ краси";

"Чуєш, мамо";

"Якщо мине любов";

"Батько і мати";

"Зачаруй";

"А матіоли цвіт";

"Червона рута";

"Водограй";

"Смерекова хата";

"Стожари";

"Я піду в далекі гори";

"Пісня буде поміж нас";

"Я ще не все тобі сказав".