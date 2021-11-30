Життя Назарія Яремчука було коротким, але сповненим звершень і перемог. Його вважають першою мегазіркою України і першим секс-символом часів, коли не було навіть натяку на вітчизняний шоу-бізнес.
Читайте також Велике повернення: "Океан Ельзи" виступить у 2022 році на найбільшому стадіоні України
Свою кар'єру артист починав у складі ВІА "Смерічка", де співав у дуеті з Василем Зінкевичем. Твори Володимира Івасюка та Левка Дутківського в його виконанні набули міжнародного розголосу. Назарій Яремчук мав честь першим заспівати канонічну "Червону рута" та "Водограй", а платівкою "Незрівняний світ краси" заклав основи української попмузики.
Судячи з рідкісних архівних фото Назарій Яремчук був не тільки секс-символом, а фешн-іконою 80-х років. Його стиль переймали всі модники Радянського Союзу, а жінки впровадили "моду" на ім'я Назарій серед новонароджених малюків.
Рідкісні кадри Назарія Яремчука / Фото з пресслужби
Безсмертні хіти Назарія Яремчука
- "Незрівняний світ краси";
- "Чуєш, мамо";
- "Якщо мине любов";
- "Батько і мати";
- "Зачаруй";
- "А матіоли цвіт";
- "Червона рута";
- "Водограй";
- "Смерекова хата";
- "Стожари";
- "Я піду в далекі гори";
- "Пісня буде поміж нас";
- "Я ще не все тобі сказав".