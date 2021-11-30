Життя Назарія Яремчука було коротким, але сповненим звершень і перемог. Його вважають першою мегазіркою України і першим секс-символом часів, коли не було навіть натяку на вітчизняний шоу-бізнес.

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Свою кар'єру артист починав у складі ВІА "Смерічка", де співав у дуеті з Василем Зінкевичем. Твори Володимира Івасюка та Левка Дутківського в його виконанні набули міжнародного розголосу. Назарій Яремчук мав честь першим заспівати канонічну "Червону рута" та "Водограй", а платівкою "Незрівняний світ краси" заклав основи української попмузики.

Судячи з рідкісних архівних фото Назарій Яремчук був не тільки секс-символом, а фешн-іконою 80-х років. Його стиль переймали всі модники Радянського Союзу, а жінки впровадили "моду" на ім'я Назарій серед новонароджених малюків.

Рідкісні кадри Назарія Яремчука / Фото з пресслужби

Зазначимо, у серпні 2021 року, через 26 років після смерті, Назарію Яремчуку присвоїли звання Героя України. Державну нагороду його сини отримали під час святкування 30-річчя Незалежності України в Києві.

Безсмертні хіти Назарія Яремчука