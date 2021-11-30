Жизнь Назария Яремчука была короткой, но полной свершений и побед. Его считают первой мегазвездой Украины и первым секс-символом времен, когда не было даже намека на отечественный шоу-бизнес.
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Свою карьеру артист начинал в составе ВИА "Смеричка", где пел в дуэте с Василием Зинкевичем. Произведения Владимира Ивасюка и Левко Дутковского в его исполнении получили международную огласку. Назарий Яремчук имел честь первым спеть каноническую "Червону руту" и "Водограй", а пластинкой "Незрівняний світ краси" заложил основы украинской поп-музыки.
Судя по редким архивным фото, Назарий Яремчук был не только секс-символом, а фэшн-иконой 80-х годов. Его стиль перенимали все модники Советского Союза, а женщины внедрили "моду" на имя Назарий среди новорожденных малышей.
Редкие кадры Назария Яремчука / Фото из пресс-службы
Бессмертные хиты Назария Яремчука
- "Незрівняний світ краси";
- "Чуєш, мамо";
- "Якщо мине любов";
- "Батько і мати";
- "Зачаруй";
- "А матіоли цвіт";
- "Червона рута";
- "Водограй";
- "Смерекова хата";
- "Стожари";
- "Я піду в далекі гори";
- "Пісня буде поміж нас";
- "Я ще не все тобі сказав".