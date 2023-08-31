Захисник та танцівник Назар Грабар перебував у шлюбі з дружиною Катериною Кузьменко. Вперше чоловік зізнався, що розлучений.

Дивіться також Не лише Квіткова і Добринін: 7 гучних зіркових розлучень цього літа

Назар Грабар про розлучення з дружиною

Саме танцівник став ініціатором розлучення з дружиною. Він зізнався, що досі має до неї почуття.

Жорстко, тяжко. Я зробив боляче, і все одно емоції не проходять безслідно. Я все ще дорожу цією людиною і хочу, щоб у неї було все добре. Але я також розумію, що я не можу дати те, що людина хоче. Ми роз'їхалися ще до, але вже під час війни зрозуміли остаточно,

– розповів Назар Грабар.

Зараз військовий самотній, адже має багато іншої роботи – служба, благодійний фонд та зйомки. Він, мабуть, готовий до стосунків, але не може дарувати коханій людині любов та увагу.

"Я, мабуть, не зустрів ще ту. Я розумію, що дівчина любить увагу, але в мене поки що на це немає часу. Я не готовий віддавати любов, увагу... Як можна віддавати любов, якщо в тебе її зараз немає. Її забрали. Як ти можеш зробити іншу людину щасливою, коли ти нещасний сам? Інша людина тебе ніколи не зробить щасливою. Тільки ти зробиш людину нещасною. Я такого не хочу".

Назар Грабар у подкасті "Розлючена": дивіться відео онлайн

Що відомо про Назара Грабаря

Назар Грабар та Катерина Кузьменко перебували у шлюбі 6 років. Вони працювали разом у балеті Світлани Лободи. Танцівник став відомий після виходу кліпу "Твои глаза".



Назар та Катерина / Фото з інстаграму Назара Грабаря

Після початку повномасштабного вторгнення Назар Грабар разом зі своїм братом Іллею стали на захист країни. У грудні Назар повідомив про загибель брата.