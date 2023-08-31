Защитник и танцовщик Назар Грабар состоял в браке с женой Екатериной Кузьменко. Впервые мужчина признался, что разведен.
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Назар Грабар о разводе с супругой
Именно танцовщик стал инициатором развода с женой. Он признался, что до сих пор имеет к ней чувства.
Жестко, тяжело. Я сделал больно, и все равно эмоции не проходят бесследно. Я все еще дорожу этим человеком и хочу, чтобы у него было все хорошо. Но я также понимаю, что я не могу дать то, что человек хочет. Мы разъехались еще до, но уже во время войны поняли окончательно,
– рассказал Назар Грабар.
Сейчас одинокий военный, ведь имеет много другой работы – служба, благотворительный фонд и съемки. Он, вероятно, готов к отношениям, но не может дарить любимому человеку любовь и внимание.
"Я, наверное, не встретил еще ту. Я понимаю, что девушка любит внимание, но у меня пока на это нет времени. Я не готов отдавать любовь, внимание... Как можно отдавать любовь, если у тебя ее сейчас нет. Ее забрали. Как ты можешь сделать другого человека счастливым, когда ты несчастен сам? Другой человек тебя никогда не сделает счастливым. Только ты сделаешь человека несчастным. Я такого не хочу".
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Что известно о Назаре Грабаре
Назар Грабар и Екатерина Кузьменко состояли в браке 6 лет. Они работали вместе в балете Светланы Лободы. Танцовщик стал известен после выхода клипа "Твои глаза".
Назар и Екатерина / Фото из инстаграма Назара Грабаря
После начала полномасштабного вторжения Назар Грабар вместе со своим братом Ильей встали на защиту страны. В декабре Назар сообщил о гибель брата.