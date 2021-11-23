Назад до чорного: Настя Каменських зачарувала трендовим образом у шкіряній сукні

Українська артистка Настя Каменських обожнює демонструвати у мережі стильні образи та надихати ними своїх фанатів. На останньому знімку вона показала чудовий варіант look, який можна одягнути на побачення чи новорічний корпоратив.

Ймовірно, новий образ Каменських обрала для чергової фотосесії або ж участі у розважальному шоу. Але він неабияк сподобався її прихильникам.

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Артистка вдягнула чорну шкіряну сукню довжиною до колін, яка чудово підкреслила усі її вигини тіла. У платті також є горловина та довгі рукави, які роблять образ більш буденним. Але додати родзинки вбранню Настя вирішила масивними сережками, які виглядали з її зібраного назад кінського хвоста. Для завершення образу співачка взула стильні босоніжки чорного кольору на тонких підборах, грайливо взявшись за один із них рукою.

"Назад до чорного", – підписала фото Каменських.



Розкішна Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки

Яскравого контрасту фото додали червоні стіни, між якими стояла зірка.

Реакція мережі

Фанати NK вже встигли засипати улюбленицю захопливими коментарями:

"Дуже стильно";

"Жінка-кішка";

"Ну левиця ж";

"Радикально, але дуже красиво";

"Крута";

"Богиня";

"Ти дуже розкішна жінка".

Зазначимо, що Каменських раніше вже публікувала фото в цьому образі у гримерні та отримала десятки приємних слів.



Настя Каменських у сукні з екошкіри / Фото з інстаграму співачки