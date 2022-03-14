Війна застала Євгена Синельникова у приватному будинку під Києвом. Від ранку 24 лютого він чув вибухи, бачив, як від російських снарядів палали сусідні будинки, під дулом автомата давав автограф окупантам. Найбільше режисер хвилювався за свого 9-річного сина та інших трьох дітей, які опинилися в облозі.

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Як Євген Синельников розважав сина в облозі

Мандрівник зізнався, що з усіх сил намагався приховати від Олексія жахи війни та перетворити його перебування в облозі в гру, як у фільмі "Життя прекрасне" про війну 1939-1945 років. Усе, що відбувалося, Євген Синельников називав тимбілдингом і всіляко фізично відволікав дітей на побутові речі. Ті набирали воду, чистили картоплю, прибирали в будинку.

Розказував, що це тимбілдинг, що це нас всіх згуртує, що ми станемо сильнішими, дорослішими. Але, звичайно, без панічних атак, без плачу, без "мені страшно", "чому вони хочуть нас вбити", "тато, я боюся, що ми всі помремо" не обійшлось,

– розповів Євген Синельников.

Євген Синельников з сином Олексієм / Фото з інстаграму режисера "Орла і решки"

Він додав, що за два пекельні тижні війни його син дуже подорослішав.

"Він подорослішав так, що просто не передати. З'явились зовсім інші цінності. Він звертає увагу на нюанси, економить їжу, воду, розуміє, що треба цінувати близьких, підтримувати одне одного. З'явилась дика цінність життя", – повідомив зірковий батько.

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Чому Євген Синельников не поведе сина до психолога

Я свого не поведу, не хочу, щоб він колупався в цьому. Я пояснив йому, що це був тимбілдинг, було складно, але ми впоралися. Поки я не думаю про психолога, сподіваюсь, і не буду думати,

– зізнався режисер "Орла і решки".

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