Найяскравіші кліпи співачки Alyosha: святкова добірка

14 травня 2021 , 08:15
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Українська співачка та зіркова матуся Alyosha 14 травня святкує день народження. Їй виповнюється 35 років. З цієї нагоди редакція Showbiz 24 підготувала добірку кліпів виконавиці, якими вона тішила шанувальників за час музичної кар'єри.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) є не лише співачкою, а й композиторкою та авторкою пісень. Популярність вона здобула завдяки тому, що посіла десяте місце на пісенному конкурсі Євробачення у 2010 році.

Цікаво Насті Каменських – 34: найпопулярніші кліпи спокусливої співачки

Головне з музичної біографії Alyosha

  • У 2010 з піснею Sweet People посіла десяте місце на Євробаченні, яке тоді відбувалося в Осло. 
  • У 2015 році випустила альбом "Точка на карте".
  • Через 2 роки Alyosha презентувала кліп на пісню "Калина", який одразу здобув популярність на ютубі. 
  • У 2018 році Alyosha перемогла в номінації "Хіт року" на премії "Золота Жар-птиця". 
  • Згодом артистка відправилася в тур Україною, в рамках якого з концертами виступила у 20 містах України. 
  • Загалом за час музичної кар'єри Alyosha потішила прихильників 5 студійними альбомами, 3 саундтреками до фільмів, понад 20 відеороботами. 
  • Співачка є багаторазовою лауреаткою та номінанткою українських національних музичних премій.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Кліпи іменинниці Alyosha

Alyosha – "Безоружная": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Феромоны любви": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Точка на карте": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Мое сердце": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Маленький секрет": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Капли": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Бегу": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Калина": дивіться відео онлайн

Alyosha – "На фоні Париж": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Снег": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Фотографируй глазами": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Текіла": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Горда": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Планети": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Не вона": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Птаха": дивіться відео онлайн

Alyosha – "Lebedi": дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак