Найяскравіші кліпи співачки Alyosha: святкова добірка

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Українська співачка та зіркова матуся Alyosha 14 травня святкує день народження. Їй виповнюється 35 років. З цієї нагоди редакція Showbiz 24 підготувала добірку кліпів виконавиці, якими вона тішила шанувальників за час музичної кар'єри.