Настя Каменських активно розвиває сольну кар'єру. Вона працює над українськими хітами, а також обожнює латиноамериканську музику, якою тішить шанувальників у багатьох куточках планети. Кліпи на найпопулярніші пісні запальної артистки – дивіться далі!

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Пісні NK лунають на всіх українських радіостанціях та підкорюють іноземні чарти. Співачка знає, як написати хіт, який стане вірусним у соціальних мережах. Значну увагу у своїй творчості Настя приділяє відеороботам. Вона є однією з небагатьох українських артисток, чиї кліпи за лічені години збирають мільйони переглядів на ютубі.

Сольні треки Насті Каменских, які розбурхали мережу та розлетілися світом – далі у добірці Showbiz 24!

Найпопулярніші кліпи NK

NK – "Это моя ночь": дивіться відео онлайн

NK – "Дай мне": дивіться відео онлайн

NK – "Тримай": дивіться відео онлайн

NK – Lomala: дивіться відео онлайн

NK – Peligroso: дивіться відео онлайн

NK – "Попа как у Ким": дивіться відео онлайн

NK – "Обіцяю": дивіться відео онлайн

NK – Elefante: дивіться відео онлайн

NK – A huevo: дивіться відео онлайн

NK – Vibe: дивіться відео онлайн

NK – "Почуття": дивіться відео онлайн

NK – "Девочки рулят": дивіться відео онлайн