Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) является не только певицей, но и композитором, и автором песен. Известность она получила благодаря тому, что заняла десятое место на песенном конкурсе Евровидение в 2010 году.
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Главное из музыкальной биографии Alyosha
- В 2010 с песней Sweet People заняла десятое место на Евровидении, которое тогда происходило в Осло.
- В 2015 году выпустила альбом "Точка на карте".
- Через 2 года Alyosha презентовала клип на песню "Калина", который сразу получил известность на ютубе.
- В 2018 году Alyosha победила в номинации "Хит года" на премии "Золотая Жар-птица".
- Впоследствии артистка отправилась в тур по Украине, в рамках которого с концертами выступила в 20 городах Украины.
- Всего за время музыкальной карьеры Alyosha порадовала поклонников 5 студийными альбомами, 3 саундтреками к фильмам, более 20 видеоработами.
- Певица является многократной лауреаткой и номинанткой украинских национальных музыкальных премий.
Данные собраны на основе Википедии
Клипы именинницы Alyosha
Alyosha – "Безоружная": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Феромоны любви": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Точка на карте": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Мое сердце": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Маленький секрет": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Капли": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Бегу": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Калина": смотрите видео онлайн
Alyosha – "На фоні Париж": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Снег": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Фотографируй глазами": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Текіла": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Горда": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Планети": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Не вона": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Птаха": смотрите видео онлайн
Alyosha – "Lebedi": смотрите видео онлайн