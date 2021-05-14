Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) є не лише співачкою, а й композиторкою та авторкою пісень. Популярність вона здобула завдяки тому, що посіла десяте місце на пісенному конкурсі Євробачення у 2010 році.
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Головне з музичної біографії Alyosha
- У 2010 з піснею Sweet People посіла десяте місце на Євробаченні, яке тоді відбувалося в Осло.
- У 2015 році випустила альбом "Точка на карте".
- Через 2 роки Alyosha презентувала кліп на пісню "Калина", який одразу здобув популярність на ютубі.
- У 2018 році Alyosha перемогла в номінації "Хіт року" на премії "Золота Жар-птиця".
- Згодом артистка відправилася в тур Україною, в рамках якого з концертами виступила у 20 містах України.
- Загалом за час музичної кар'єри Alyosha потішила прихильників 5 студійними альбомами, 3 саундтреками до фільмів, понад 20 відеороботами.
- Співачка є багаторазовою лауреаткою та номінанткою українських національних музичних премій.
Дані зібрані на основі Вікіпедії
Кліпи іменинниці Alyosha
Alyosha – "Безоружная": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Феромоны любви": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Точка на карте": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Мое сердце": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Маленький секрет": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Капли": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Бегу": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Калина": дивіться відео онлайн
Alyosha – "На фоні Париж": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Снег": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Фотографируй глазами": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Текіла": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Горда": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Планети": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Не вона": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Птаха": дивіться відео онлайн
Alyosha – "Lebedi": дивіться відео онлайн