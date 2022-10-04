Завдяки багатьом інструментам у розважальній соцмережі митці давно розповідають своїй великій аудиторії про нові музичні хіти, шоу, інтерв'ю, фільми, книги та інше. Зокрема Instagram давно став хорошим джерелом заробітку, адже так артисти можуть брати кошти за рекламу. Щоправда, у час війни цей дохід став менш прибутковим, як розповідають самі зірки.

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Чимало блогерів до повномасштабного вторгнення використовували у своїх блогах російську мову, але з набуттям закону "про використання державної мови на вебсайтах, вебсторінках у соціальних мережах та у мобільних застосунках" – все змінилось. Після гострих суперечок та конфліктів селебріті все ж українізувались у публічному просторі. Багато з них взагалі змінили свою позицію, до прикладу, співачка Світлана Лобода, яка навесні засудила політику Росії та Кремля після 8 років мовчання. Втім, незворушними у своїй заангажованості залишились Регіна Тодоренко та Ані Лорак, які попри велику інстаграм-аудиторію не увійшли до списку 24 каналу найпопулярніших блогерів серед зірок.

Звернемо увагу, що соцмережі – часто єдине джерело інформації для українців, тому аудиторії підписників в артистів – колосальні. До них часто прислухаються українці та наслідують їхні думки та рішення. Тому важливо контролювати та аналізувати, що саме публікують у себе зірки в соцмережах та який вплив це може мати на їхніх прихильників.

Найпопулярніші інстаграм-блогери серед зірок України

1.Світлана Лобода – 14,6 мільйона підписників

​2.Сніжана Онопко – 9,9 мільйона підписників

3.Євген Комаровський – 8,2 мільйона підписників

4.Настя Каменських – 5,4 мільйона підписників

5.Надя Дорофєєва – 5,3 мільйона підписників

6.Леся Нікітюк – 4 мільйони підписників

7.Аліна Байкова – 3,6 мільйона підписників

8.Монатік – 2,8 мільйона підписників

9.Оля Полякова – 2,7 мільйона підписників

10.Антон Птушкін – 2,4 мільйона підписників

11.Марія Єфросиніна, Потап і Дмитро Комаровов – 2 мільйони підписників

12.Анна Трінчер – 1,9 мільйона підписників

13.Тіна Кароль, Катерина Осадча та Андрій Бєдняков – 1,8 мільйона підписників

14.Дзідзьо та Сергій Притула – 1,6 мільйона підписників

15.Наталія Могилевська, Дмитро Гордон та Євген Кошовий – 1,3 мільйона підписників

16.Макс Барських – 1,2 мільйона підписників

17.Аніта Луценко – 1,1 мільйона підписників

18.Юрій Горбунов та Дмитро Карпачов – 1 мільйон підписників

Зазначимо, що ми взяли до уваги лише найпопулярніших медійних зірок у різних сферах, аудиторія яких є вищою за один мільйон підписників. Дані було взято станом на 1 жовтня 2022 року.

Найпопулярніші інстаграм-блогери серед зірок України / Інфографіка 24 каналу