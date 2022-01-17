"Найкрасивіша пара шоу-бізнесу": Дорофєєва і Дантес підкорили романтичним селфі з Мексики

17 січня 2022 , 21:33

Джерело:

інстаграм Володимира Дантеса

Два тижні Надя Дорофєєва і Володимир Дантес відпочивають в Мексиці. Вони встигли побувати у райських локаціях і зробити десятки спільних фото. Однак мережу розчулило їхнє селфі на узбережжі.

Зіркове подружжя сфотографувалося на пустому пляжі й зірвало куш лайків – майже 60 тисяч! У кадрі вони романтично трималися за руки. Надя Дорофєєва позувала у білій сорочці, спущених штанах і лавандовому купальнику зі сміливим декольте. Її образ довершила рожева кепка з ведмедиком. 

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Натомість Дантес постав у сіро-синій сорочці та зі скуйовдженим волоссям. Це селфі навіяло йому слова з пісні Володимира Маркіна "Я готов целовать песок", яка стала хітом на початку 90-х.

Я готовий цілувати пісок яким ти ходила. Але там водорості, тому поки що не буду,
– дотепно підписав Володимир Дантес. 

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес в Мексиці / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі на селфі Дорофєєвої та Дантеса 

Нове фото артистів з Мексики підкорило фоловерів. Одні назвали їх найкрасивішою парою українського шоу-бізу, інші ж припустили, якими красивими в них будуть діти. 

  • "Найкрасивіша пара українського шоу-бізнесу";
  • "Ну які ж красиві в цих людей будуть діти";
  • "Чудові. Якби у кохання була фізична форма, то вона виглядала б, як ви";
  • "Гармонійна пара";
  • "Які милі, очей не відвести";
  • "Якщо ваші стосунки не схожі на ці, то навіть не намагайтеся їх заводити".
До слова, сама Надя Дорофєєва розповідала, що вони з Дантесом стануть батьками тоді, коли будуть готові. Тиск людей нібито ніколи на них не повпливає.
Автор: Марина Джура