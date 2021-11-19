Найкрасивіша пара Голлівуду: Кайя Гербер і Джейкоб Елорді розійшлись

Ще одна знаменита пара розірвала стосунки. Американська модель і донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розійшлась з австралійським актором Джейкобом Елорді. Завершення стосунків нібито пройшло мирно.

Кайя Гербер розійшлась з Джейкобом Елорді

Одразу кілька іноземних видань підтвердили розставання фотомоделі Кайї Гербер та актора Джейкоба Елорді. Як охрестили їх ЗМІ, "найкрасивіша пара Голлівуду" завершила роман після року стосунків.

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Вони розійшлися мирно, і кожен із них пішов своєю дорогою,

– пишуть видання.

Першими "дзвіночками" того, що у стосунках зірок настала криза, стало зникнення майже усіх фото Джейкоба зі сторінки Кайї Гербер. Раніше вона часто публікувала світлини з коханим. Однак знаменитості досі стежать один за одним в інстаграмі.

Причина розриву залишається невідомою. До того ж модель і актор так і не підтвердили розставання.



Кайя Гербер і Джейкоб Елорді / Фото Getty Images

Що відомо про стосунки Кайї Гербер та Джейкоба Елорді