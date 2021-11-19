Кайя Гербер разошлась с Джейкобом Элорди

Сразу несколько иностранных изданий подтвердили расставание фотомодели Кайи Гербер и актера Джейкоба Элорди. Как окрестили их СМИ, "самая красивая пара Голливуда" закончила роман после года отношений.

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Они разошлись мирно, и каждый из них пошел по своей дороге,

– пишут издания.

Первыми "колокольчиками" того, что в отношениях звезд наступил кризис, стало исчезновение почти всех фото Джейкоба со страницы Кайи Гербер. Раньше она часто публиковала фотографии с любимым. Однако знаменитости до сих пор следят друг за другом в инстаграме.

Причина разрыва остается неизвестной. К тому же модель и актер так и не подтвердили расставание.



Кайя Гербер и Джейкоб Элорди / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Кайи Гербер и Джейкоба Элорди