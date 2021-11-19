Кайя Гербер разошлась с Джейкобом Элорди
Сразу несколько иностранных изданий подтвердили расставание фотомодели Кайи Гербер и актера Джейкоба Элорди. Как окрестили их СМИ, "самая красивая пара Голливуда" закончила роман после года отношений.
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Они разошлись мирно, и каждый из них пошел по своей дороге,
– пишут издания.
Первыми "колокольчиками" того, что в отношениях звезд наступил кризис, стало исчезновение почти всех фото Джейкоба со страницы Кайи Гербер. Раньше она часто публиковала фотографии с любимым. Однако знаменитости до сих пор следят друг за другом в инстаграме.
Причина разрыва остается неизвестной. К тому же модель и актер так и не подтвердили расставание.
Кайя Гербер и Джейкоб Элорди / Фото Getty Images
Что известно об отношениях Кайи Гербер и Джейкоба Элорди
- Сначала о романе американской фотомодели и австралийского актера ходили лишь слухи: несколько месяцев папарацци подлавливали пару на прогулках.
- Но уже в феврале этого года они подтвердили отношения романтическим совместным фото в сети.
- Лишь однажды Кайя и Джейкоб выходили в свет. Это было на мероприятии по открытию The Academy Museum в Лос-Анджелесе.
- Джейкоб Элорди наиболее известен по фильму "Будка поцелуев". Там он снимался вместе с Джои Кинг, с которой закрутил недолгий роман. Также его связывали отношения с Зендеей. Кайя Гербер вместо этого встречалась с Питом Дэвидсоном, который сейчас крутит роман с Ким Кардашьян.