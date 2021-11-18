Розставання відомих виконавців стало справжньою несподіванкою для мільйонів фанатів. Ще недавно вони разом були на пляжі Маямі і виглядали абсолютно закохано. Але 17 листопада пара заявила, що закінчує стосунки.

До слова Адель заговорила про болісне розлучення: за що їй досі соромно

Ми вирішили закінчити наші стосунки, але наша любов одна до одного як до особистостей сильніша, ніж будь-коли. Ми розпочали наші стосунки як найкращі друзі і залишимося ними. Ми дуже цінуємо вашу підтримку від початку і надалі. Каміла та Шон,

– написала пара у своїх інстаграм-сторіз.



Шон Мендес і Каміла Кабельо розстались після 2-х років стосунків / Скриншот з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки співаків

Шон та Каміла почали зустрічатись влітку 2019 року. До цього вони багато років були просто друзями.

Їх разом бачили на червоних доріжках, а також під час прогулянок в час напруженого періоду пандемії коронавірусу.

Нещодавно Каміла спростувала чутки про заручини, адже її побачили папараці із заручальним кільцем. Вона сказала, що одягнула прикрасу на безіменний палець, не задумуючись про це.



Шон Мендес і Каміла Кабельо / Фото з інстаграму співачки