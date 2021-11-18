Розставання відомих виконавців стало справжньою несподіванкою для мільйонів фанатів. Ще недавно вони разом були на пляжі Маямі і виглядали абсолютно закохано. Але 17 листопада пара заявила, що закінчує стосунки.
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Ми вирішили закінчити наші стосунки, але наша любов одна до одного як до особистостей сильніша, ніж будь-коли. Ми розпочали наші стосунки як найкращі друзі і залишимося ними. Ми дуже цінуємо вашу підтримку від початку і надалі. Каміла та Шон,
– написала пара у своїх інстаграм-сторіз.
Шон Мендес і Каміла Кабельо розстались після 2-х років стосунків / Скриншот з інстаграм-сторіз
Що відомо про стосунки співаків
- Шон та Каміла почали зустрічатись влітку 2019 року. До цього вони багато років були просто друзями.
- Їх разом бачили на червоних доріжках, а також під час прогулянок в час напруженого періоду пандемії коронавірусу.
- Нещодавно Каміла спростувала чутки про заручини, адже її побачили папараці із заручальним кільцем. Вона сказала, що одягнула прикрасу на безіменний палець, не задумуючись про це.
Шон Мендес і Каміла Кабельо / Фото з інстаграму співачки