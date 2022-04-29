Найкращий подарунок – наближення перемоги, – Женя Галич у ЗСУ святкує день народження

Лідер гурту O.Torvald святкує день народження. Артист попросив замість звичних подарунків надсилати кошти для його підрозділу, щоб наблизити перемогу.

Женя Галич відзначає день народження 29 квітня. У теперішній ситуації зовсім немає настрою для святкування. Зараз музикант разом з нашими військовими виганяє ворогів з України.

Дивіться також Забирайтеся, бо я вам наваляю, – Женя Галич показав звернення свого 4-річного сина до росіян

Женя Галич звернувся до прихильників

Артист опублікував у мережі відео, яке зняв на фронті. Женя постав перед камерою у військовій формі. Він воює і вірить, що зовсім скоро відсвяткує не лише день народження, а й перемогу, зустрінеться з прихильниками на концертах. А поки просить їх про допомогу підрозділу, разом з яким бореться за щасливе майбутнє всього українського народу.

Всім привіт. В мене сьогодні день народження. Найкращий подарунок – наближення перемоги. Дякую за привітання. Ви найкращі!

– написав Женя.

Артист додав реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти на допомогу для його підрозділу. Пізніше чоловік обіцяє показати, що на них придбали.

5375411504873774Галич Євген АндрійовичUA1332200100000262003275429493080019351

Женя Галич звернувся до прихильників: дивіться відео онлайн

Хто з колег артиста також приєднався до тероборони чи ЗСУ – дізнавайтеся за посиланням.