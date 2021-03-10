Біллі Айліш, Cardi B, Гаррі Стайлс: які зірки виступатимуть на Греммі-2021
Церемонія нагородження преміями Греммі відбудеться вже через кілька днів – 14 березня. Наразі організатори назвали виконавців, які виступатимуть поміж оголошенням лауреатів нагороди.
Джерело:сайт Греммі
Довгоочікувана подія проходитиме в Лос-Анджелесі на 5 сценах, обернених одна до одної по колу, аби розділити між собою зірок в час пандемії коронавірусу. Де саме відбуватиметься захід – невідомо, але глядачі його очікують з нетерпінням ще з 31 січня, коли його вимушено перенесли через сплеск COVID-19 у Каліфорнії.
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Щоб покращити настрій глядачам, організатори запросили до дійства велику кількість зірок. "Артисти зберуться разом, але все ще будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного", – йдеться в заяві організаторів Греммі.
Тому сцену Греммі-2021 запалюватимуть:
- BTS;
- Біллі Айліш;
- AndersonPaak;
- Bad Bunny;
- Black Pumas;
- Cardi B;
- Doja Cat;
- Дуа Ліпа;
- Haim;
- Кріс Мартін;
- Джон Маєр;
- Megan Thee Stallion;
- Post Malone;
- Гаррі Стайлс;
- Тейлор Свіфт.
Що відомо про Греммі-2021?Виступи знаменитостей транслюватимуть 14 березня ввечері на телеканалі CBS. Ведучим 63-ї церемонії нагородження Греммі стане комік Тревор Ноа. За словами шоураннера церемонії Бена Вінстона, шоу матиме вигляд "частково – Греммі, частково – студійної сесії на Abbey Road". Номінантів премії оголосили ще наприкінці листопада 2020 року.
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