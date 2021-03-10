Церемонія нагородження преміями Греммі відбудеться вже через кілька днів – 14 березня. Наразі організатори назвали виконавців, які виступатимуть поміж оголошенням лауреатів нагороди.

Довгоочікувана подія проходитиме в Лос-Анджелесі на 5 сценах, обернених одна до одної по колу, аби розділити між собою зірок в час пандемії коронавірусу. Де саме відбуватиметься захід – невідомо, але глядачі його очікують з нетерпінням ще з 31 січня, коли його вимушено перенесли через сплеск COVID-19 у Каліфорнії.

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Щоб покращити настрій глядачам, організатори запросили до дійства велику кількість зірок. "Артисти зберуться разом, але все ще будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного", – йдеться в заяві організаторів Греммі.

Тому сцену Греммі-2021 запалюватимуть:

BTS;

Біллі Айліш;

AndersonPaak;

Bad Bunny;

Black Pumas;

Cardi B;

Doja Cat;

Дуа Ліпа;

Haim;

Кріс Мартін;

Джон Маєр;

Megan Thee Stallion;

Post Malone;

Гаррі Стайлс;

Тейлор Свіфт.