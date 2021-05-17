Відверті декольте та пікантні розрізи: найгарячіші сукні "Міс Всесвіт-2020"

Грандіозний фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2020" відбувся 16 травня у США в штаті Флорида. Десятки красунь з усього світу приїхали на конкурс, аби поборотись за головний титул. Але він дістався лише одній – мексиканці на ім'я Андреа Мезі.

Представницею від України на конкурс "Міс Всесвіт-2020" стала красуня Єлизавета Ястремська. Дівчина увійшла у список 21 найкращої учасниці конкурсу. Хоч це і не перемога, але модель зізналась, що вдячна і за такий результат.

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Десятки інших учасниць теж змагались за найкращі місця у фіналі та пройшли чимало етапів шоу, один з яких – показ вечірніх суконь. На сцені в Маямі дівчата могли продемонструвати образи або ж вітчизняних дизайнерів, або інших кутюр'є, але варто сказати точно, що всі вони були бездоганними.

Головними кольорами цього етапу конкурсу сміливо можна вважати червоний та синій. Зокрема, саме у червоних сукнях на сцені позували мексиканка Андреа Мезі, яка стала "Міс Всесвіт-2020", а також українка Єлизавета Ястремська.

До слова "Міс Всесвіт-2020": яке місце у конкурсі зайняла українка Єлизавета Ястремська



"Міс Всесвіт-2020" Андреа Мезі / Фото Getty Images



Українка Єлизавета Ястремська на "Міс Всесвіт-2020" / Фото Getty Images​

Усі сукні вражали великою кількістю розшитого бісеру, сяючих каменів та паєток. Щоб додати учасницям більшої пікантності, майже усі сукні містили елементи "оголення": у когось було відверте декольте, у когось – екстремальний розріз від стегна, а ще в інших – оголені зони талії або ж спини.

Найкращі сукні "Міс Всесвіт-2020"

Пропонуємо самим переглянути декілька найефектніших суконь зі сцени "Міс Всесвіт-2020", які обрала редакція Showbiz 24.



"Міс Таїланд" Аманда Обдам / Фото Getty Images



"Міс Ямайка" Мікеал-Сімон Вільямс / Фото Getty Images



"Міс Коста-Рика" Івонн Сердас Касканте / Фото Getty Images



"Міс Південна Африка" Наташа Жубер / Фото Getty Images



"Міс Перу" Янік Масета / Фото Getty Images



"Міс Бразилія" Юлія Гама / Фото Getty Images



"Міс Домініканська Республіка" Кімберлі Хіменес / Фото Getty Images



"Міс Індонезія" Аю Мауліда Путрі / Фото Getty Images



"Міс Ірландія" Надя Сеєрс / Фото Getty Images



"Міс Польща" Наталія Пігула / Фото Getty Images



"Міс Франція" Амандін Петі / Фото Getty Images



"Міс Корея" Гарі Парк / Фото Getty Images



"Міс Кюрасао" Шанталь Вірц​ / Фото Getty Images