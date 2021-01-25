Кожен образ Тіни Кароль впродовж усієї творчої кар'єри продуманий до деталей. Вона виглядає неперевершено у дизайнерській піжамі у квіточку, або ж у вишуканому вечірньому платті.

Джерело: 24 канал

Сьогодні співачці виповнилось 36 років, тому згадаймо її найкращі образи впродовж усієї творчої кар'єри.

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Найкращі сценічні образи Тіни Кароль

Тіну Кароль вважають однією з наймодніших та найсексуальніших співачок України. Вона неодноразово ставала "Найкрасивішою жінкою року", тому співачка мусить завжди підтримувати такий статус. Тіна є справжнім треднсеттером в українському шоу-бізнесі і її сукні з концертів чи телевізійних шоу завжди обговорюю усі глядачі.

Ансамбль пісні і танцю Зброєних сил України

Розпочинала свою вокальну кар'єру Тіна Кароль з ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. З 2004 року вона була там солісткою та завжди виступала у військовій формі. Такий образ молодої співачки запам'ятався багатьом, тому навіть після того, як вона стала сольною виконавицею, Тіна інколи запрошувала ансамбль ЗСУ для виступів.



Тіна Кароль з ансамблем ЗСУ / Фото з мережі

"Нова хвиля"

Найзнаковішими образами у житті співачки є її сукні та костюм з конкурсу "Нова хвиля". Адже цей конкурс став для неї квитком у шоу-бізнес. Незважаючи на те, що вона посіла 2 місце, Тіна отримала приз від Алли Пугачової – 50 тисяч доларів. Цю неймовірно велику суму молода співачка витратила на зйомки дебютного кліпу "Выше облаков".



Тіна Кароль на конкурсі "Нова Хвиля" 2005 / Фото з мережі



Тіна Кароль на конкурсі "Нова Хвиля" 2005 / Фото з мережі

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Євробачення

У 2006 році Тіні Кароль випала нагода представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення у Греції. Перед публікою співачка виступала у короткому білому платті з глибоким декольте та червоним поясом. Образ доповнювали білі чоботи-козаки, розфарбовані у квіти, та прикраса на руці. Show me your love – так називалась після Тіни та її однойменний альбом. І хоча Тіна Кароль посіла на міжнародному конкурсі 7 місце, її образ запам'ятали усі. До слова, у 2020 році співачка стала суддею Національного відбору Євробачення в Україні.



Тіна Кароль на Євробаченні, 2006 рік / Фото з мережі

"Танці з зірками"

Згодом Тіна почала активно будувати свою кар'єру на телебаченні. Разом із Юрієм Горбуновим вона стала ведучою популярного телешоу "Танці з зірками". Харизматичну, проте недосвічену Тіну одразу полюбила публіка. Її фраза: "Це було супер, супер, супер" стала легендарною, і її часто згадують у нових випусках шоу. Нею захоплювались і після ефіру кожен її образ обговорювали. Через 10 років після закриття проєкту "Танці..." знову почали трансюватись на телеекранах. А у 2019 році популярна Тіна Кароль стала співведучою та постала уже в зовсім іншому образі.



Тіна Кароль з Юрієм Горбуновим на шоу "Танці з зірками", 2006 рік / Фото "1+1"



Сексуальна Тіна Кароль на шоу "Танці з зірками", 2020 рік / Фото "1+1"

Нагороди

Окрім телебачення, Тіна Кароль працювала і над співочою кар'єрою. У 2008 році Тіна вперше отримує звання "Найкрасивішої жінки України" за версією "Vivа!", а глянець "Жіночий журнал" назвав її "Найчарівнішою жінкою України". Також вона отримала Орден Катерини I, стала послом доброї волі і партнером ЮНІСЕФ. Наступного року Тіна Кароль стає Заслуженою артискою України, здобуває титули "Найкрасивішої співачки України" та повторно титул "Найкрасивішої жінки України". До слова, вона отримувала цю нагороду тричі. І це зовсім не остання нагорода Тіни: за 15 років кар'єри вона отримала безліч призів, нагород та медалей.



Тіна Кароль на нагородженні "Найкрасивішої жінки України", 2008 рік / Фото "Таблоїд"

"Голос країни"

У 2012 році Тіну Кароль запросили на роль тренера для шоу "Голос. Діти", згодом вона стає тренером і дорослого "Голосу країни 3". Зараз Тіну Кароль усі асоціюють з цим шоу, адже вона була незмінною ведучою впродовж багатьох років і учасники її команд отримали багато перемог. Образи Тіни Кароль на "Голосі країни" були дуже різноманітними та постійно змінювались, як і сама співачка.



Тіна Кароль на шоу "Голос країни" / Фото "1+1"

Життєва травма

У 2013 році Тіна Кароль пережила горе – вона втратила чоловіка. Після ціього жінка дуже змінилась. Вона перестала спілкуватись з іншими, не давала інтерв'ю, завжди ходила у темних окулярах та піжамі. В цей період її життя вона постійно користувалась червоною помадою, аби робити акцент на губах та приховати сумні очі. Такий образ став для неї дуже знаковим, до сьогодні усі асоціюють її саме з червоним кольором губів.



Тіна Кароль після смерті чоловіка / Фото з мережі



Тіна Кароль з улюбленою червоною помадою зараз / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Автор: Соломія Борух