Каждый образ Тины Кароль на протяжении всей творческой карьеры продуман до деталей. Она выглядит великолепно в дизайнерской пижаме в цветочек, или же в изысканном вечернем платье.

Источник: 24 канал

Сегодня певице исполнилось 36 лет, поэтому вспомним ее лучшие образы на протяжении всей творческой карьеры.

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Лучшие сценические образы Тины Кароль

Тину Кароль считают одной из самых модных и сексуальных певиц Украины. Она неоднократно становилась "самой красивой женщиной года", поэтому певица должна всегда поддерживать такой статус. Тина является настоящим трендсеттером в украинском шоу-бизнесе и ее платья с концертов или телевизионных шоу всегда обсуждают все зрители.

Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Украины

Начинала свою вокальную карьеру Тина Кароль с ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. С 2004 года она была там солисткой и всегда выступала в военной форме. Такой образ молодой певицы запомнился многим, поэтому даже после того, как она стала сольной исполнительницей, Тина иногда приглашала ансамбль ВСУ для выступлений.



Тина Кароль с ансамблем ВСУ / Фото из сети

"Новая волна"

Самыми знаковыми образами в жизни певицы являются ее платья и костюм с конкурса "Новая волна". Ведь этот конкурс стал для нее билетом в шоу-бизнес. Несмотря на то, что она заняла 2 место, Тина получила приз от Аллы Пугачевой – 50 тысяч долларов. Эту невероятно большую сумму молодая певица потратила на съемки дебютного клипа "Выше облаков".



Тина Кароль на конкурсе "Новая Волна" 2005 / Фото из сети



Тина Кароль на конкурсе "Новая Волна" 2005 / Фото из сети

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Евровидение

В 2006 году Тине Кароль выпала возможность представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение в Греции. Перед публикой певица выступала в коротком белом платье с глубоким декольте и красным поясом. Образ дополняли белые сапоги-казаки, раскрашенные в цветы, и украшение на руке. Show me your love – так называлась песня Тины и ее одноименный альбом. И хотя Тина Кароль заняла на международном конкурсе 7 место, ее образ запомнили все. К слову, в 2020 году певица стала судьей Национального отбора Евровидения в Украине.



Тина Кароль на Евровидении 2006 год / Фото из сети

"Танцы со звездами"

Впоследствии Тина начала активно строить свою карьеру на телевидении. Вместе с Юрием Горбуновым она стала ведущей популярного телешоу "Танцы со звездами". Харизматичную, однако невежественную Тину сразу полюбила публика. Ее фраза: "Это было супер, супер, супер" стала легендарной, и ее часто упоминают в новых выпусках шоу. Ею восхищались и после эфира каждый ее образ обсуждали. Через 10 лет после закрытия проекта "Танцы..." снова начали транслироваться на телеэкранах. А в 2019 году популярная Тина Кароль стала соведущей и предстала уже в совершенно ином образе.



Тина Кароль с Юрием Горбуновым на шоу "Танцы со звездами", 2006 год / Фото "1 + 1"

Сексуальная Тина Кароль на шоу "Танцы со звездами", 2020 год / Фото "1+1"

Награды

Кроме телевидения, Тина Кароль работала и над певческой карьерой. В 2008 году Тина впервые получает звание "Самой красивой женщины Украины" по версии "Vivа!", а глянец "Женский журнал" назвал ее "самой очаровательной женщиной Украины". Также она получила Орден Екатерины I, стала послом доброй воли и партнером ЮНИСЕФ. В следующем году Тина Кароль становится заслуженной артисткой Украины, получает титулы "самой красивой певицы Украины" и повторно титул "самой красивой женщины Украины". К слову, она получала эту награду трижды. И это вовсе не последняя награда Тины: за 15 лет карьеры она получила множество призов, наград и медалей.

Тина Кароль на награждении "Самой красивой женщины Украины", 2008 год / Фото "таблоид"

"Голос страны"

В 2012 году Тину Кароль пригласили на роль тренера для шоу "Голос. Дети", впоследствии она становится тренером и взрослого "Голоса страны 3". Сейчас Тину Кароль все ассоциируют с этим шоу, ведь она была неизменной ведущей на протяжении многих лет и участники ее команд одержали много побед. Образы Тины Кароль на "Голосе страны" были очень разнообразными и постоянно менялись, как и сама певица.

Тина Кароль на шоу "Голос страны" / Фото "1 + 1"

Жизненная травма

В 2013 году Тина Кароль пережила горе – она потеряла мужа. После этого женщина очень изменилась. Она перестала общаться с другими, не давала интервью, всегда ходила в темных очках и пижаме. В этот период ее жизни она постоянно пользовалась красной помадой, чтобы делать акцент на губах и скрыть грустные глаза. Такой образ стал для нее очень знаковым, до сих пор все ассоциируют ее именно с красным цветом губ.



Тина Кароль после смерти мужа / Фото из сети

Тина Кароль с любимой красной помадой сейчас / Фото из инстаграма Тины Кароль

Автор: Соломия Борух