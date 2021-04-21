Найбільш високооплачувані зірки інстаграму: хто отримує мільйон доларів за допис

12:05

Світові знаменитості продовжують підкорювати мережу. З'явився новий рейтинг найбільш високооплачуваних зірок інстаграму. Його очолив голлівудський актор Двейн Джонсон. За один рекламний допис на особистій сторінці він отримує понад мільйон доларів.