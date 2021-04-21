Найбільш високооплачувані зірки інстаграму: хто отримує мільйон доларів за допис

Світові знаменитості продовжують підкорювати мережу. З'явився новий рейтинг найбільш високооплачуваних зірок інстаграму. Його очолив голлівудський актор Двейн Джонсон. За один рекламний допис на особистій сторінці він отримує понад мільйон доларів.
Дослідження провела аналітична компанія Hopper HQ, яка спеціалізується на соціальних мережах. Рейтинг, який опублікували в мережі, ґрунтується на внутрішніх даних, прайсах рекламних агентств та іншій інформації, яка стосується доходів знаменитостей та є у відкритому доступі.
Цікаво 10 найпопулярніших інстаграм-блогерів України: що про них відомо
Найбільш високооплачувані зірки інстаграму: рейтинг
- Актор Двейн Джонсон (229 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 1 мільйон 15 тисяч доларів
- Блогерка Кайлі Дженнер (226 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 986 тисяч доларів
- Футболіст Кріштіану Роналду (277 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 889 тисяч доларів
- Світська левиця Кім Кардашян (215 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 858 тисяч доларів
- Співачка Аріана Гранде (231 мільйон підписників)
Ціна за допис: 853 тисячі доларів
- Співачка Селена Гомес (221 мільйон підписників)
Ціна за допис: 848 тисяч доларів
- Співачка Бейонсе (172 мільйони підписників)
Ціна за допис: 770 тисяч доларів
- Співак Джастін Бібер (170 мільйонів підпискників)
Ціна за допис: 747 тисяч доларів
- Співачка Тейлор Свіфт (153 мільйони підписників)
Ціна за допис: 722 тисячі доларів
- Футболіст Неймар ( 148мільйонів підписників)
Ціна за допис: 704 тисячі доларів