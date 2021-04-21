Исследование провела аналитическая компания Hopper HQ, которая специализируется на социальных сетях. Рейтинг, который опубликовали в сети, основывается на внутренних данных, прайсах рекламных агентств и иной информации, касающейся доходов знаменитостей и есть в открытом доступе.
Интересно 10 самых популярных инстаграм-блогеров Украины: что о них известно
Самые высокооплачиваемые звезды Инстаграма: рейтинг
- Актер Дуэйн Джонсон (229 миллионов подписчиков)
Цена за сообщение: 1 миллион 15 тысяч долларов
- Блогер Кайли Дженнер (226 миллионов подписчиков)
Цена за сообщение: 986 тысяч долларов
- Футболист Криштиану Роналду (277 миллионов подписчиков)
Цена за сообщение: 889 тысяч долларов
- Светская львица Ким Кардашьян (215 миллионов подписчиков)
Цена за сообщение: 858 тысяч долларов
- Певица Ариана Гранде (231 миллион подписчиков)
Цена за сообщение: 853 тысячи долларов
- Певица Селена Гомес (221 миллион подписчиков)
Цена за сообщение: 848 тысяч долларов
- Певица Бейонсе (172 миллиона подписчиков)
Цена за сообщение: 770 тысяч долларов
- Певец Джастин Бибер (170 миллионов подписчиков)
Цена за сообщение: 747 тысяч долларов
- Певица Тейлор Свифт (153 миллиона подписчиков)
Цена за сообщение: 722 тысячи долларов
- Футболист Неймар (148 миллионов подписчиков)
Цена за сообщение: 704 тысячи долларов