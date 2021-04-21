Исследование провела аналитическая компания Hopper HQ, которая специализируется на социальных сетях. Рейтинг, который опубликовали в сети, основывается на внутренних данных, прайсах рекламных агентств и иной информации, касающейся доходов знаменитостей и есть в открытом доступе.

Интересно 10 самых популярных инстаграм-блогеров Украины: что о них известно

Самые высокооплачиваемые звезды Инстаграма: рейтинг

  1. Актер Дуэйн Джонсон (229 миллионов подписчиков)
    Цена за сообщение: 1 миллион 15 тысяч долларов
  1. Блогер Кайли Дженнер (226 миллионов подписчиков)
    Цена за сообщение: 986 тысяч долларов
  1. Футболист Криштиану Роналду (277 миллионов подписчиков)
    Цена за сообщение: 889 тысяч долларов
  1. Светская львица Ким Кардашьян (215 миллионов подписчиков)
    Цена за сообщение: 858 тысяч долларов
  1. Певица Ариана Гранде (231 миллион подписчиков)
    Цена за сообщение: 853 тысячи долларов
  1. Певица Селена Гомес (221 миллион подписчиков)
    Цена за сообщение: 848 тысяч долларов
  1. Певица Бейонсе (172 миллиона подписчиков)
    Цена за сообщение: 770 тысяч долларов
  1. Певец Джастин Бибер (170 миллионов подписчиков)
    Цена за сообщение: 747 тысяч долларов
  1. Певица Тейлор Свифт (153 миллиона подписчиков)
    Цена за сообщение: 722 тысячи долларов
  1. Футболист Неймар (148 миллионов подписчиков)
    Цена за сообщение: 704 тысячи долларов

 