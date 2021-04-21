Дослідження провела аналітична компанія Hopper HQ, яка спеціалізується на соціальних мережах. Рейтинг, який опублікували в мережі, ґрунтується на внутрішніх даних, прайсах рекламних агентств та іншій інформації, яка стосується доходів знаменитостей та є у відкритому доступі.
Цікаво 10 найпопулярніших інстаграм-блогерів України: що про них відомо
Найбільш високооплачувані зірки інстаграму: рейтинг
- Актор Двейн Джонсон (229 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 1 мільйон 15 тисяч доларів
- Блогерка Кайлі Дженнер (226 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 986 тисяч доларів
- Футболіст Кріштіану Роналду (277 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 889 тисяч доларів
- Світська левиця Кім Кардашян (215 мільйонів підписників)
Ціна за допис: 858 тисяч доларів
- Співачка Аріана Гранде (231 мільйон підписників)
Ціна за допис: 853 тисячі доларів
- Співачка Селена Гомес (221 мільйон підписників)
Ціна за допис: 848 тисяч доларів
- Співачка Бейонсе (172 мільйони підписників)
Ціна за допис: 770 тисяч доларів
- Співак Джастін Бібер (170 мільйонів підпискників)
Ціна за допис: 747 тисяч доларів
- Співачка Тейлор Свіфт (153 мільйони підписників)
Ціна за допис: 722 тисячі доларів
- Футболіст Неймар ( 148мільйонів підписників)
Ціна за допис: 704 тисячі доларів