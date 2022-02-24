"На**й війну": скандальний росіянин Моргенштерн закликає не воювати, а пити вино і танцювати

Російський виконавець Моргенштерн, який має майже 8 мільйонів підписників, відреагував в мережі на напад Росії на Україну. Він звернувся до підписників, бо не розуміє "нащо воювати".

Виконавець, який від квітня 2021 року за сприяння СБУ включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, не залишився осторонь вторгнення Росії на територію України. Щоправда, незрозуміло, до кого він звернувся в інстаграм-сторіз.

До слова Зробив серйозний прорахунок, – Стівен Кінг про напад Путіна

Товариші солдати, а в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків? І взагалі, на**й воювати, якщо можна тра**тись, пити вино і танцювати. Не розумію… Воювати вже не модно,

– написав Алішер Валєєв (справжнє ім'я артиста)

Моргенштерн звернувся до військових: фото з інстаграм-сторіс

Що відомо про Моргенштерна

28 квітня 2021 року його внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Таким чином Моргенштерн не зможе їздити на гастролі до України.

Росіянин намагався скасувати це рішення через Окружний адміністративний суд Києва, але там залишили позов без уваги.

У вересні 2021 року СБУ підтвердила, що перебування Алішера в чорному списку Мінкульту автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність в Україні.