Прем'єра 12 сезону "Холостяка" відбудеться лише навесні, а фото з-за лаштунків з'являються вже зараз. До того ж публікує їх сам Алекс Топольський. У профілі з майже 22-тисячною аудиторією він оприлюднює кадри, зроблені на побаченнях з претендентками на своє серце.

До теми "Ну таке, були й кращі": як у мережі реагують на "Холостяка-12" Алекса Топольського

Судячи зі світлин, забирати учасниць з будинку він буде на гламурному смарагдовому авто марки Porsche. Для одного з побачень Алекс підібрав стильний осінній look – в'язаний бежевий светр, темні джинси, довге чорне пальто і шкіряні рукавички. Він виглядав так, ніби щойно зійшов зі сторінок модного глянцю.

Інші образи "Холостяка-12" не менш ефектні:

велюровий костюм відтінку бордо з трояндою на грудях;

блакитний картатий піджак і світле худі;

чорний пуховик з хутром і сонцезахисні окуляри.

Алекс Топольський на зйомках "Холостяка-12" / Фото з інстаграму чоловіка

Алекс Топольський на зйомках "Холостяка-12" / Фото з інстаграму чоловіка

Алекс Топольський на зйомках "Холостяка-12" / Фото з інстаграму чоловіка Алекс Топольський на зйомках "Холостяка-12" / Фото з інстаграму чоловіка Нагадаємо, 32-річний Алекс Топольський народився і виріс у Львові, а після закінченні вишу переїхав до США. За 10 років він встиг побудувати успішний бізнес на елітній нерухомості. Інші деталі біографії "Холостяка-12" дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Реакція мережі

Мережа вибухнула коментарями: одні кусають лікті, що не подали анкету на 12 сезон "Холостяка", тоді як інші в захваті від розкішного авто Алекса Топольського: