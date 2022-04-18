Дмитро Комаров продовжує їздити Україною та показує жахіття, які російські окупанти роблять з українськими містами. Побувавши в Донецькій та Луганській областях, чоловік закликав населення не нехтувати евакуацією, щоб зберегти життя.

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Дмитро Комаров закликає мешканців Донбасу евакуюватися

Вже неодноразово влада наголошувала, що Росія готує новий наступ на Донбас, тому жителям рекомендують негайно евакуюватися, щоб зберегти життя. 18 квітня Генштаб почав фіксувати перші ознаки наступальної операції. Росіяни знищують українські міста, вбивають мирних людей. Вони роблять це цілеспрямовано.

Дуже прошу людей з Донецької та Луганської областей евакуюватись. Допомогти евакуюватись тим, хто не може сам. Росія прос**ла свою "спецоперацію". Вони "перемагають" тільки у своїй вигаданій дійсності по телевізору на федеральних каналах та інших ЗМІ. Попереду 9 травня, тому їм важливо придумати, що назвати "перемогою". Тепер у Донецькій та Луганській областях просто вбивають людей та знищують міста, щоб просуватися вже випаленою землею. Нібито звільнили,

– зауважив Комаров.

Дмитро Комаров закликає евакуюватися: дивіться відео онлайн

Він також попередив, що Росія планує створити у цих областях другий Маріуполь – пекло: "На жінок, дітей та літніх людей їм начхати. Все одно потім скажуть, що ми самі себе обстріляли. Їдьте з Сєверодонецька. Якщо у ваших рідних немає зв'язку та інтернету – дзвоніть сусідам, друзям, знайомим. Поки що з міста можливо вийти, але Кремль хоче зробити тут такий масштаб трагедії, як у Маріуполі.

Ворог без честі, совісті, принципів. Він поранений, у конвульсіях. Зараз він знищує Донецьку та Луганську області, щоб 9 травня розповісти своєму населенню, як "захищають". Наші бійці дають гідну відсіч. Тому армія Росії, яка не здатна на чесний бій, просто зносить міста – авіабомбами, ракетами, артилерією. Багато винищувачів залітають в Україну з Росії, але далеко летіти бояться. Досвідчені льотчики відмовляються виконувати накази, тому часто літають курсанти, яким пообіцяли підвищити звання та ще якісь "бонуси" за вбивства.

Я бачу ці місця на власні очі. Буде великий бій. Цивільним мешканцям буде дуже небезпечно. Будь ласка, всі, хто близько до лінії вогню, – їдьте звідси".