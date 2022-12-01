"Вона має перемогти": іноземці про пісню Jerry Heil для Євробачення-2023 – що каже артистка

1 грудня всі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2023 презентували пісні, з якими боротимуться за перемогу. Спеціально для конкурсу Jerry Heil написала трек When God Shut The Door, який вже вподобала іноземна публіка.

Хіти фіналістів Нацвідбору цього року дуже різні. Кожен знайде для тебе пісню в тому стилі, який подобається. Фінал ще не відбувся, а композиція Jerry Heil вже збирає компліменти з різних країн світу.

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When God Shut The Door: що відомо про пісню

Артистка розповіла, що цей трек написала у перший місяць повномасштабної війни, коли шоу від ударів Росії по українських містах був ще дуже сильним.

Єдине, що тримало на плаву – це надія на Божий задум: "Коли Бог закриває одні двері, він відкриває інші". Зараз вже 9-й місяць війни. І надія справджується, бо українці гідно стоять за свободу. Я знаю, що ми пронесемо через віки пам'ять. Покладені життя наших героїв – не даремні. Вони віддали себе за вільне майбутнє нових поколінь!

– прокоментувала виконавиця.

Перший куплет англійською мовою – це як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях.

Другий куплет – це виконання рядків, де слова та музика написані в фольклорній стилістиці. Напруга зростає і приводить до кульмінації на словах "Повставали рідні: багаті і бідні!" – як символ єдності українського народу, незалежно від локації чи соціального статусу. Українці – це один рід і єдина родина.

"Злим будуть злидні, а ми – волі гідні. Не вірю: а знаю – нам Бог помагає!". Тут Jerry Heil опирається на інтерпретацію цитати з Біблії – "Хто з мечем прийде…" і додає, що перемога українців – це не просто віра. Це впевненість і очікування перемоги. Це база, як наша воля. Це щодня доводить наше військо і кожен достойний українець.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн

У коментарях під відео активно висловлюють свої думки щодо цієї пісні. Від початку повномасштабного вторгнення Jerry Heil часто виступає на благодійних заходах за кордоном, а тепер навчається в США, має велику іноземну аудиторію прихильників. Вони засипають артистку компліментами і бажають перемогти.

"Вау! Це так емоційно! Поєднання сучасного і традиційного – це чудово! Успіху, Джері! Багато любові з Сербії".

"Цей біт-дроп… Це було б чудово в Ліверпулі!"

"Так! Це наша пісня! Вона має перемогти!"

"Вау-вау, Україно! Я знову втратив дар мови! Це любов!"

"Україна – переможець Євробачення! І не через війну!"