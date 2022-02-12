Нацвідбір на Євробачення-2022: проти Alina Pash у Києві відбувається акція протесту

Сьогодні, 12 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2022. Активісти в Києві влаштували мітинг, який стосується однієї з фіналісток – Alina Pash.

Активісти прийшли з плакатами до Центру культури та мистецтва НАУ. Саме там через декілька годин відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Згідно з прогнозами букмекерів, переможницею може стати Alina Pash.

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Мітинг проти Alina Pash

Відео з протесту вже поширили в мережі. Близько 30 активістів виступили проти того, щоб Аліна представляла Україну на Євробаченні-2022 в Італії. Вони скандували "Ганьба Аліні Паш" і "Чесний вибір".

Чому зібрався мітинг проти Alina Pash

Після того, як стало відомо, що Alina Pash увійшла до числа фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022, у мережі активно почали обговорювати її виступ в окупованому Криму.

У 2015 році артистка виступала на весіллі в українки. Тоді в інтерв'ю Каті Осадчій Аліна розповідала, що перетнула кордон зі сторони Росії – летіла до Криму з Москви.

Це викликало хвилю обурення, адже виконавиця порушила правила участі в Нацвідборі. Тоді зірка пояснила, що не літала в Крим, а їхала автобусом з України. А в інтерв'ю Осадчій нібито обмовилася, бо неправильно зрозуміла запитання.

В одному з нещодавніх інтерв'ю артистка назвала скандал довкола її поїздки на півострів "заказухою". Тоді наголосила, що вона – українка і Крим – це Україна.