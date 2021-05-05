Натхненна принцом Гаррі та сином Арчі: Меган Маркл написала дитячу книжку

Дружина принца Гаррі Меган Маркл неочікувано вирішила стати письменницею. Вона написала книжку "Лавка", що розповідає про стосунки між батьком та сином.

На написання книжки Меган Маркл надихнули чоловік принц Гаррі та син Арчі. "Лавка" повинна вийти друком вже 8 червня від видавництва Penguin Random House. Вона призначена для дітей 3-7 років, а передзамовлення коштує 18,99 долара (що становить близько 527 гривень).

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Меган Маркл написала дитячу книжку

Книга вийде з миловидними малюнками, які створив художник Крістіан Робінсон. Сама герцогиня розповіла, що тісно співпрацювала з художником, адже ілюстрації були для неї не менш важливі.

Меган Маркл назвала малюнки "красивими й неземними акварельними ілюстраціями, що показують теплоту, радість і комфорт стосунків між батьками та синами з усіх верств суспільства".

"Лавка" почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка на День батька, через місяць після народження Арчі. Цей вірш став справжньою історією,

– розповіла герцогиня про книжку.

Меган Маркл також висловила сподівання, що "Лавка" знайде відгук у кожній родині, незалежно від її складу.

У пресрелізі дитячу книжку описали як таку, що "зворушливо відображає стосунки між батьками й синами, що розвиваються та розширюються". Натомість герцогиня – "мати, дружина, феміністка та активістка", яка "живе у своєму рідному штаті Каліфорнія зі своєю сім'єю, двома собаками й зростаючим виводком врятованих курей".



Обкладинка книжки Меган Маркл / Фото Penguin Random House

Меган Маркл як письменниця