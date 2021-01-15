Наталія Могилевська розповіла, що провела новорічну ніч на корпоративі в Буковелі. Після виступу зірка влаштувала тижневий релакс та відпочила в чанах. Співачка поділилась пікантним фото, на якому позує з оголеними грудьми та рушником на голові.

Навіть попри карантинні обмеження чимало українських зірок виступили на новорічних корпоративах. Не стала винятком і Наталія Могилевська, яка розважала гостей п'ятизіркового готельного комплексу поблизу гори Драгобрат. В інстаграм-профілі вона показала, що встигла і попрацювати, і відпочити. Артистка побувала в карпатських чанах та оприлюднила еротичне фото.

Гаряче Оголена серед пелюсток квітів: Надя Дорофєєва розбурхала мережу еротичним фото з Балі

"Слава Богу, що в цю новорічну ніч ми як завжди були на сцені! Я дуже хвилювалася, що багаторічна традиція для нашого колективу може не відбутися цього року. Спасибі Буковель, це були прекрасні концерти. Спасибі Драгобрат, що прийняв нас в таємному тихому куточку, де ми змогли відпочити за тиждень так, ніби відпочивали цілий місяць", – поділилась Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська позувала оголена в чані

Разом з музикантами та командою зірка не лише гуляла мальовничими схилами Карпат, а й відпочивала в чанах з травами. Вона насолоджувалась гарячою чистою водою з фантастичним виглядом на засніжені ліс та гори.

Наталія Могилевська відпочивала у чанах повністю гола. Вона сфотографувалась без косметики з рушником на голові, засвітивши перед 1,3-мільйонною аудиторією великі оголені груди. Пікантне фото знаменитості розбурхало мережу та зібрало понад 16 тисяч лайків.



Оголена Наталія Могилевська у чані / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Оголена Наталія Могилевська у чані / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya