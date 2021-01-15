Наталья Могилевская рассказала, что провела новогоднюю ночь на корпоративе в Буковеле. После выступления звезда устроила недельный релакс и отдохнула в чанах. Певица поделилась пикантным фото, на котором позирует с обнаженной грудью и полотенцем на голове.

Даже несмотря на карантин немало украинских звезд выступили на новогодних корпоративах. Не стала исключением и Наталья Могилевская, которая развлекала гостей пятизвездочного гостиничного комплекса возле горы Драгобрат. В инстаграм-профиле она показала, что успела и поработать, и отдохнуть. Артистка побывала в карпатских чанах и обнародовала эротическое фото.

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"Слава Богу, что в эту новогоднюю ночь мы как всегда были на сцене, я очень волновалась, что многолетняя традиция для нашего коллектива может не состояться в этом году. Спасибо Буковель, это были прекрасные концерты. Спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, будто отдыхали целый месяц", – поделилась Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская позировала обнаженная в чане

Вместе с музыкантами и командой звезда не только гуляла по живописным склонам Карпат, но и отдыхала в чанах с травами. Она наслаждалась горячей чистой водой с фантастическим видом на заснеженные лес и горы.

Наталья Могилевская отдыхала в чанах полностью голая. Она сфотографировалась без косметики с полотенцем на голове, засветив перед 1,3-миллионной аудиторией большую обнаженную грудь. Пикантное фото знаменитости взбудоражило сеть и собрало больше 16 тысяч лайков.



Обнаженная Наталья Могилевская в чане / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Обнаженная Наталья Могилевская в чане / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya