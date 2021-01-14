Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом відправилася у подорож на Балі. Там вона насолоджується відпусткою та розбурхує уяву шанувальників відвертими фотографіями.

Чимало знаменитостей на період новорічно-різдвяних свят полетіли у відпустки. Поки в Україні холодно, зірки відправилися у теплі країни. Зокрема, подружжя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса вирушило на Балі. Шоумен опублікував на особистій сторінці в інстаграмі сексуальне фото дружини.

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Відвертий знімок Наді Дорофєєвої

Знаменитість вирішила прийняти ванну на терасі розкішної вілли з видом на красиві ліси. Вона постала перед камерою повністю оголеною, лежачи у величезній ванні, що була наповнена пелюстками неймовірно красивих квітів.

Пишні оголені груди Дорофєєва прикрила квітами, а ноги поставила так, щоб прикрити інші інтимні зони бездоганного тіла. Зірка еротично прогнулася і таким кадром розбурхала уяву багатотисячної аудиторії прихильників.



Оголена Надя Дорофєєва на Балі / Фото з інстаграму Володимира Дантеса

Надя сповна насолоджується довгоочікуваним відпочинком і не втрачає нагоди зробити звабливі фотосесії, які неабияк припадають до душі її фанатам.