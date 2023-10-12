Серед них – Наталя Могилевська. Одразу після сумної новини співачка опублікувала спільні фото з Ніною Митрофанівною, тоді вона зазначила, що артистка була дуже близькою для її родини. Тепер Могилевська вшановувала покійну Ніну Матвієнко емоційним віршем під час своєї вистави.

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Наталя Могилевська зачитала щемливий вірш у пам'ять про Ніну Матвієнко

Співачка зазначила, що смерть легендарної артистки – це велика втрата для української культури та музики. Крім того, вона поділилася, що останній раз бачилася з Ніною Митрофанівною близько місяця тому. Тоді співачка дала Могилевський вірш української поетеси Галини Потопляк "Коли закінчиться війна" і порадила його додати до вистави "Я вдома". Через те, що якраз у день похорону Ніни Матвієнко Наталя Могилевська виступала в Новомосковську, вона не змогла попрощатися з артисткою. Тож віддала шану легенді української естради, зачитавши вірш, який та їй подарувала.

На нашій останній зустрічі я попросила вірш і Ніна Митрофанівна подарувала мені його і сказала: "Наталочко, цей вірш дуже гарно буде у твоїй виставі "Я Вдома"". Від сьогодні я обов'язково буду читати його,

– зазначила артистка.

Під час виступу Могилевська не могла стримати сліз. Своєю чергою глядачі в залі бурхливо аплодували.

Співачка додала: "Я вам дуже дякую! Велика пошана вам та світла пам'ять, дорога моя, Ніно Митрофанівно".

Що інші зірки кажуть про Ніну Матвієнко

Монатік під час церемонії прощання з народною артисткою зауважив, що вона сильно вплинула на його творчість.

"Геніально неповторна людина, якої нам всім буде дуже сильно не вистачати. Людина, яка мені дала дуже багато порад, дуже багато чому навчила, в якої я вчився, якою я надихався і буду надихатись", – поділився співак.

Ірина Федишин вважає Ніну Матвієнко – людиною-легендою та берегинею української пісні.

"Це була неймовірно талановита, дуже світла, життєрадісна і щира Людина… Дякую, Ніно Митрофанівно, за ваші душевні пісні. Дякую за неймовірний вклад в українську культуру. Спочивайте з миром. Ви назавжди у нашому серці", – наголосила виконавиця.

Катерина Осадча зазначила, що їй дуже не вистарчатиме Ніни Митрофанівни, адже від її енергії міг живитися весь український шоубізнес.

"Ви людина, що завжди йшла на всі творчі експерименти, завжди усміхнена, енергійна і завжди з вірою в найкраще… Я не знаю чому небо вас забрало так рано… Але ваш голос я не забуду ніколи", – висловилася телеведуча.