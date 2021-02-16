Певица Наталка Карпа впервые рассказала, что получать образование врача решила из-за проблем со здоровьем. В юном возрасте она заметила на своем теле неизвестную опухоль, к счастью, она оказалась доброкачественной.

39-летняя артистка Наталка Карпа покорила большую публику жизнерадостными песнями, однако испытаний в жизни исполнительницы было вдоволь. После окончания школы с золотой медалью она отказалась от мечты о большой сцене и поступила во Львовский медицинский университет. Такой выбор Наталка Карпа сделала не только из-за настояния мамы Лидии Леонидовны, ведь на собственном опыте убедилась, насколько благородна профессия врача.

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Наталка Карпа о неизвестной опухоли

В 17 лет звезда заметила на груди странную опухоль. Тогда ее охватил страх и паника, ведь в голове роились мысли о самом страшном – раке молочной железы.

Когда принимала душ, я заметила, что у меня что-то не так. У меня в молочной железе что-то есть. Очень боялась кому-то об этом рассказывать и первая, к кому постучалась, это была мама,

– призналась Наталка Карпа.

Мама певицы Лидия Леонидовна среагировала очень быстро. Вместе они обратились к врачам, прошли обследование и едва дождались результатов. К счастью, опухоль была доброкачественной, поэтому девушку быстро прооперировали. Однако спустя более 20 лет Наталка Карпа признается, что прошла через все испытания только благодаря маме.

"Она настолько была убедительна, она настолько меня поддерживала, что у нас все хорошо", – вспомнила знаменитость.

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